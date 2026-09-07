Futuro Nazionale si organizza anche a Cardano
Promotori del comitato sono Ruben Tomasino e Fabio Zanin. Sabato scorso la presenza con gazebo e raccolta firme contro la moschea a Varese
Futuro Nazionale si organizza anche a Cardano al Campo, la cittadina vicino a Malpensa. Il neonato comitato 1890 del partito le è sceso in piazza per il suo primo gazebo ufficiale, «registrando un bilancio estremamente positivo sia in termini di affluenza che di tesseramenti».
Promotori del comitato sono Ruben Tomasino e Fabio Zanin, che hanno alle spalle alcune esperienze politiche: Zanin in particolare era stato il candidato sindaco della destra con il “Movimento Italia Nazione” nel 2014, in competizione sia con il centrosinistra che con le forze del centrodestra. Mentre Tomasino si era presentato invece nelle file del centrodestra per Giacomo Iametti.
«Siamo sempre pronti ad ascoltare, con educazione, le problematiche ed i suggerimenti dei cittadini» dicono oggi.
Tra i temi, il No alla moschea a Varese, con la raccolta firme portata fin qui nell’area di Malpensa.
Era presente anche Sara Rusconà, referente di Futuro Nazionale a Varese.
«Ringraziamo Sara Rusconà e Luca Iacoianni per la loro presenza, perché questo significa molto per noi; A noi ora spetta il compito di dare continuità a questo entusiasmo e trasformare il consenso raccolto oggi in azioni concrete per la comunità».
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