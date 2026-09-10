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La biblioteca di Bardello riparte e si … connette alla natura

Dopo la pausa estiva la biblioteca torna con nuove energie e conferma le proprie attività, smentendo le voci di una presunta chiusura. A settembre un evento gratuito dedicato alla connessione con la natura

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La Biblioteca di Bardello con Malgesso e Bregano riparte. Dopo una breve pausa estiva, ritorna con nuove idee per concludere al meglio il 2026 e pianificare un 2027 ricco di cultura e condivisione. Nonostante qualche notizia non del tutto chiara e qualche insinuazione riguardo una presunta chiusura, la biblioteca garantisce che c’è e che continua con i prestiti, con l’aula studio e con gli eventi.

Quello che è in programma a settembre ha a che fare con noi stessi, per risvegliare una parte profonda che spesso si dimentica: la connessione con la natura. Mai come ora occorre preservarla e imparare ad amarla, perché torni a essere alleata e casa sicura per tutti.

Tramite una meditazione guidata in movimento e le campane tibetane si ritroverà consapevolezza; le bibliotecarie leggeranno poi poesie e brani dedicati alla natura, con un accompagnamento di musica dal vivo alla tastiera; la mattinata si concluderà con una colazione leggera, per condividere insieme le sensazioni vissute.

L’evento, completamente gratuito, si svolgerà in riva al lago di Varese a Bardello, in via Leopardi, sabato 19 settembre alle ore 7.30. È preferibile la prenotazione al numero 348 859 4722. Si consiglia di portare tappetino, asciugamano e acqua.

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Pubblicato il 10 Settembre 2026
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