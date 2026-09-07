Tre Open day della LIUC di Castellanza per scegliere il prossimo passo professionale

La scelta di un percorso di formazione può rappresentare un passaggio decisivo per costruire il proprio futuro professionale. Per questo la LIUC Business School propone tre Open Day dedicati ad altrettanti master, pensati per chi vuole acquisire nuove competenze, ampliare i propri orizzonti e dare una nuova direzione alla propria carriera.

Gli appuntamenti permetteranno di conoscere i programmi, approfondire i contenuti dei percorsi e confrontarsi con chi li guida, con tre proposte rivolte a esigenze e profili differenti.

Il 10 settembre l’Open Day dedicato al Fintech

Il primo appuntamento è in programma giovedì 10 settembre alle 18, online su Teams, e sarà dedicato al Master Universitario in Fintech e Pagamenti Digitali – MAFIN.

Il percorso è rivolto a chi vuole comprendere e guidare la trasformazione del settore finanziario, approfondendo temi come Fintech, sistemi di pagamento digitali, tecnologie emergenti, dati e innovazione bancaria. L’obiettivo è sviluppare competenze da applicare a problemi e scenari reali, in un settore caratterizzato da una continua evoluzione tecnologica.

L’Open Day sarà quindi un’occasione per conoscere più da vicino il master e capire come il percorso possa essere coerente con i propri obiettivi professionali.

Il 15 settembre spazio all’Executive MBA

Il secondo appuntamento si terrà martedì 15 settembre alle 18, anche in questo caso online su Teams, e sarà dedicato all’Executive Master in Business Administration – EMBA.

Il percorso nasce per manager, professionisti e high potential che vogliono ampliare le proprie competenze e prepararsi ad assumere responsabilità crescenti. Il programma punta a sviluppare una visione più ampia dell’impresa, capacità di affrontare decisioni complesse, leadership e strumenti per guidare persone, processi e cambiamento.

L’Executive MBA, progettato con il patrocinio di Confindustria Varese, mette al centro non soltanto ciò che un manager deve conoscere, ma anche il modo in cui un top manager pensa, decide e agisce. L’Open Day sarà dedicato a chi sta valutando un nuovo passo nella propria carriera.

Il 21 settembre il focus è sulla consulenza

Il terzo appuntamento è fissato per lunedì 21 settembre alle 17.30 e si svolgerà in presenza a Milano, negli spazi di Trivioquadrivio in via Carroccio 6. Protagonista sarà il Master Executive in Business Advisory – MiBA.

Il master nasce dalla partnership con Trivioquadrivio ed è pensato per chi vuole entrare nel mondo della consulenza, rafforzare il proprio metodo professionale oppure trasformare un’esperienza manageriale o specialistica in una nuova traiettoria di carriera.

Il percorso affronta competenze che vanno oltre la semplice expertise tecnica: dalla capacità di leggere un’organizzazione all’individuazione di problemi e opportunità, dalla costruzione di una proposta di valore alla progettazione del cambiamento e alla generazione di impatto per il cliente. È rivolto a manager, professionisti, consulenti tecnici e giovani ad alto potenziale interessati a costruire il proprio spazio nel business advisory.

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