Sgomberato il centro d’accoglienza di Samarate

Personale di diversi reparti della Polizia di Stato sta vigilando sullo sgombero del Centro di Accoglienza Straordinaria di via Ollearo a Samarate, gestito dalla Kb Srl.

Le operazioni sono iniziate nella tarda mattinata di oggi, martedi 24 gennaio. Lo sgombero è legato al venir meno delle condizioni minime necessarie per l’accoglienza (che avviene secondo criteri stabiliti dalla Prefettura). I 17 migranti all’interno vengono trasferiti in quattro diverse strutture gestite dalla KB srl (Busto, Fagnano, Uboldo, Somma Lombardo).

Il centro di via Ollearo, ospitato in una villetta bifamiliare degli anni Sessanta, è stato più volte al centro di problemi negli ultimi due anni: il centro è gestito dalla KB srl, che fa capo ai coniugi Roberto Garavello e Katiuscia Balansino, che gestiscono altri CAS in diverse località (sono attualmente la realtà che gestisce più richiedenti asilo in provincia)