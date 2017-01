Un corso di volontariato all’Auser

festa volontariato sportello scuola studenti

Auser Saronno, associazione di Volontariato sociale, con il Patrocinio del Comune di Saronno, propone, un Corso di formazione e aggiornamento rivolto ai volontari già in attività e ai cittadini che desiderano avvicinarsi al mondo del volontariato e vogliono cominciare guardando nella cassetta degli attrezzi.

Il corso porta il titolo: “Impariamo ad essere: AttiviUtiliSolidaliEfficaciResponsabili” da una interpretazione “ad hoc” dell’acronimo «che caratterizza il logo sociale AUSER e si aprirà – spiegano i promotori dell’iniziativa -, con un incontro pubblico di presentazione, Sabato 4 Febbraio, dalle ore 9:00 alle 12:00, presso la sede dell’ Associazione in via Maestri del Lavoro 2. All’introduzione di benvenuto del Presidente di Auser Saronno e al saluto del Segretario cittadino di SPI, seguirà l’illustrazione di obiettivi, articolazione territoriale ed aree di attività sociali a cura di Pietro Giudice, Presidente di Auser provinciale e di Rosa Romano, dell’Ufficio di Presidenza di Auser Lombardia. Interverranno anche i responsabili delle attività di Auser Saronno, ciascuno per il proprio campo. Durante questo primo incontro sarà ancora possibile iscriversi al Corso, nel limite dei posti ancora disponibili.

Il corso si svolgerà, poi, con il seguente calendario :

Sabato 11 febbraio 2017, ore 9.00-12.00

Gli utenti di Auser (i molteplici aspetti della condizione anziana)

Dr. Mauro Roncoroni, neurologo Ospedale di Saronno; Dr. Luca Perini, neurologo Ospedale di Saronno

Sabato 25 febbraio 2017, ore 9.00-12.00

Essere volontari oggi

Dr. Franco Vernò, esperto in welfare di comunità

Sabato 4 marzo 2017, ore 10.00-13.00

I modelli organizzativi, relazionali e comunicativi di una associazione di volontariato

Dr. Simon Goldstein, sociologo

Sabato 18 marzo 2017, ore 9.00-12.00

La malattia di Alzheimer

Dr.ssa Barbara Furlan, psicologa, progetto Alzhauser Caffè

Sabato 25 marzo 2017, ore 9.00-12.00

Il capitale sociale e i servizi sociosanitari dell’ambito territoriale di Saronno

Dr. Pierre Volontè, coordinatore Ufficio di Piano Àmbito di Saronno; Sig.ra Antonia Garbagnati, referente URP Ospedale di Saronno.

Saranno presenti Pietro Giudice e Carmen Ambrosetti, presidenza Auser provinciale.

La partecipazione al corso è gratuita.

Per l’efficacia del corso è previsto un numero limitato di partecipanti.

Sede del corso: Auser Saronno, via Maestri del Lavoro 2, Saronno (Va)

Per info: tel. 02 9670 9009, e-mail auser.volontariato.saronno@gmail.com