6 giorni oltre i limiti: pronte a scattare le limitazioni

smog auto pm10

Continua senza sosta l’accumulo degli inquinanti nell’aria che respiriamo. Proprio per questo, se anche oggi (venerdì) le concentrazioni saranno superiori ai limiti di legge, si metterà in azione la macchina del Protocollo Aria.

Sono infatti 6 giorni consecutivi che la media delle concentrazioni di PM10 in Provincia di Varese è superiore ai 50 µg/m³. Se si dovesse raggiungere anche il settimo giorno scatteranno i provvedimenti delle misure di I Livello che entreranno in vigore da domenica.

Nello specifico saranno assunte misure sia nel settore viabilistico che in quello del riscaldamento domestico. Nel primo caso viene prevista l’estensione delle limitazioni già vigenti ai giorni feriali e nuove limitazioni dei veicoli Euro 3 diesel oltre all’obbligo per tutti di spegnimento dei motori per le auto sosta. Nel settore del riscaldamento sono previste limitazione all’uso di camini e stufe di classe inferiore alle 3 stelle e la riduzione di 1 grado delle temperature nelle abitazioni. Toccato dai provvedimenti anche il settore agricolo con il divieto di spandimento liquami zootecnici e di combustioni all’aperto.

La sospensione delle misure avviene dopo due giorni consecutivi sotto i limiti con acquisizione del dato al terzo giorno da parte del sistema di rilevamento e conseguente efficacia dal quarto giorno.

Le limitazioni, però, non si attivano automaticamente in tutti i comuni ma solo in quelli che hanno deciso di aderire al protocollo. E nella nostra provincia sono davvero pochi: Varese, Busto Arsizio, Caronno Pertusella e Castellanza.