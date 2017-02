Ciglione: i preparativi per i Campionati Italiani 2016

Il 118 è intervenuto al crossodromo “del Ciglione di Malpensa” di Cardano al Campo per un incidente che ha coinvolto un motociclista.

(foto d’archivio dell’impianto sportivo)

È successo alle 13.30 di oggi, domenica 19 febbraio: sul posto sono intervenute ambulanza e auto medica, in codice rosso. Il ferito, un uomo di 41 anni, è stato poi trasferito in ospedale a Busto Arsizio, in codice giallo (ferito, ma non in pericolo di vita).

Intorno alle 14.20 c’è stato un secondo intervento, in codice giallo, per un ventunenne, anche lui impegnato al crossodromo.