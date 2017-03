“Franco Ossola” stregato, un’altra delusione per il Varese

Varese Calcio 1910

Mai vendere la pelle dell’orso prima di averlo ucciso, neppure se l’orso viaggia appena sopra alla zona retrocessione e se il cacciatore va nel bosco convinto di aver ritrovato fiducia e felice di aver appena oliato e caricato un fucile nuovo di zecca.

L’orso Pro Settimo porta a casa la pelle, viene solo sfiorato dai pallini che il cacciatore Varese gli spara contro senza nemmeno prendere la mira, in particolare quando il tempo a disposizione sta terminando e tutti si aspettano un trofeo da lui. Finisce così a Masnago, dove forse servirà cospargere il prato di acqua santa visto che i tre punti in una volta non arrivano da prima di Natale. I biancorossi sprecano dunque l’occasione – enorme – di tornare in vetta al campionato, andando a sbattere contro la muraglia torinese eretta davanti al portiere Zamariola e non trovando la via del gol (0-0). Certo, si può sottolineare il fatto che la fortuna non ha mai aiutato, che gli ospiti abbiano evitato di esporsi per tutti i 90′, che forse su Scapini ci sarebbe stato un rigore, ma è molto più onesto dire – come ha fatto Bettinelli in sala stampa – che il Varese ha giocato male e non è stato capace di sfruttare le palle-gol create, per altro, a fatica.

Il tecnico, all’esordio interno in questo torneo, ha provato a mettere in campo addirittura sei attaccanti (o mezze punte) negli ultimi minuti di gioco, a costo di rischiare qualcosa dietro, ma anche con l’assetto spericolato non c’è stato niente da fare. Un po’ perché Zamariola (a tempo scaduto) ha miracoleggiato su Gucci, un po’ perché Piraccini ha gettato via una bella opportunità, un po’ perché non era, evidentemente, il giorno giusto. E tutto sommato la partita aveva “detto” subito che non sarebbe stato semplice, con Becchio che si è divorato un gol da pochi passi dopo 2′. Sprecata così la chiave per cambiare subito il pomeriggio (chiave che a Sesto San Giovanni aveva funzionato alla grande), è iniziata un’ora e mezza di sofferenza conclusa con l’amaro in bocca. Domenica, contro il Legnano, servirà un gran sorso di acqua fresca per lavarlo, a patto che il sortilegio di Masnago si spezzi una volta per tutte.

VARESE – PRO SETTIMO 0-0

VARESE (4-4-2): Pissardo; Talarico, Luoni, Ferri, Bonanni; Becchio (Piraccini dal 31′ st), Vingiano, Gazo (Lercara dal 41′ st), Innocenti (Scapini dal 21′ st); Giovio, Gucci. All. Bettinelli. A disp.: Bordin, Granzotto, Simonetto, Cusinato, Bottone, Moretti.

PRO SETTIMO (4-1-4-1) Zamariola; Magnati, Romano, Rubin, Menon; Comentale; Sillano (Taraschi dal 19′ st), Chiazzolino, Castelletto, Procaccio (Mosca dal 25′ st); Braidich (Nacci dal 29′ st). All. Tosoni. A disp.: Merlano, Ferraris, Costa, Casula, Fumana, Sorato.

ARBITRO: Garoffoli di Vibo Valentia (Campagnolo e Schiavon).

NOTE. Giornata calda e serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Zamariola, Vingiano, Gazo. Calci d’angolo: 11-1. Recupero: 3′ e 3′. Spettatori: 1.200 circa.