“Libri da gustare” si apre con il sommelier Luca Martini

Foto varie

Nuova proposta culturale a Porto Ceresio, dove sabato prende il via la prima edizione di una nuova rassegna letteraria, dedicata al cibo.

“Libri da gustare”, questo il titolo della rassegna, si apre sabato 18 marzo, alle 17, in Biblioteca comunale, con la presentazione del libro “99/100. Viaggio attraverso le emozioni di un sommelier campione del mondo” (Ediciclo Editore). Sarà presente l’autore, il sommelier pluripremiato Luca Martini.

Per Luca Martini, sommelier campione del mondo 2013, non esistono vini da 100 centesimi: un vino è fatto di luoghi, storia, personalità ed emozioni che non si possono comprendere in un voto o in una classifica. Per questo ha deciso di raccontare (e non giudicare) i 99 (e non 100) vini che lo hanno accompagnato nel suo personale percorso professionale.

Al termine dell’incontro per tutti i presenti, la degustazione di un vino importante, un Gattinara 1988 di Monsecco.

L’incontro, a ingresso libero, è organizzato dalla Biblioteca comunale e dal Comune di Porto Ceresio, con la collaborazione di Santa Caterina Italian Backery e La Piazzetta.