Devastato il parchetto appena ripulito

Era stato trasformato in un piccolo fiore all’occhiello tra il verde: ora il parco dei Ciussit è stato vandalizzato pesantemente ed è da risistemare dopo il lungo weekend di Pasqua e pasquetta.

Galleria fotografica parco ciussit gavirate 18 aprile 2 di 2

Sporcizia buttata nella fontana e lasciata in ogni dove, muri imbrattati con scritte in spray e le griglie per il barbecue nuove e appena posate e subito rubate.

Il sindaco Silvana Alberio non ha parole per commentare un atto di inciviltà senza limiti che mina la convivenza sociale, e che proprio dalle aree comuni dovrebbe partire: «Il parco è devastato, letteralmente devastato. Ora valuteremo il da farsi per risalire alle responsabilità di chi ha commesso questi atti di puro vandalismo».

Un gesto che arriva dopo gli sforzi per risistemare questo spazio pubblico a poca distanza dal tracciato della Spi1, che solo qualche giorno fa era stato ripulito anche grazie al lavoro dei richiedenti asilo ospitati dalla Croce Rossa Italiana.