Pronta la “Rotonda della pace” all’ingresso della città

Tradate avrà la “Rotonda della Pace”. Si tratta della rotonda di ingresso della città per chi proviene da Varese e si tratta della rotonda a “otto” chiamata da sempre “delle cinque strade”. Su questa rotatoria sono infatti stati posizionati due ulivi, da sempre simbolo della pace. E l’amministrazione comunale ha deciso di inaugurare questa nuova dicitura la mattina del 25 aprile. Si tratta infatti di un’idea e un progetto che si sono concretizzati con i ragazzi delle scuole dell’istituto comprensivo Galilei, a seguito del concorso “poster per la Pace” promosso dal Lions club.

«Questo nome è stata una scelta condivisa con i ragazzi – spiega il sindaco Laura Cavalotti -. Negli ultimi anni è stato lanciato un semino sul tema della pace e adesso ne stiamo raccogliendo i frutti. Rispetto ad altre rotatorie della città, che ricordano simbolo delle forze armate, questa rotonda vuole riportare a Tradate i simboli della pace, come l’ulivo e i disegni realizzati dagli studenti. Il recepimento di questi valori, soprattutto in periodo come questo, sarà significativo. È una cosa molto bella nonostante tutte le polemiche