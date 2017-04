Runner varesini di corsa per Viola

I runner varesini corrono per Viola

28 runner varesini divisi in 4 staffette hanno corso ieri la Milano Marathon per sostenere TOG, un’associazione che offre assistenza gratuita ai bambini con lesioni cerebrali e patologie neurologiche complesse, la cui unica cura è la riabilitazione. Una di queste bambine, Viola, abita a Gavirate e già altre volte la solidarietà della zona si era mossa per sostenere chi aiuta i suoi genitori.

Galleria fotografica I runner varesini corrono per Viola 4 di 14

Ora, avendo TOG aderito al charity program delle maratona di Milano, la mamma di Viola si è messa al lavoro e ha aperto uno spazio sul sito della rete del dono dedicato a TOG e la solidarietà varesina si è messa in moto, permettendo di raccogliere sino ad oggi oltre 2.000€.

Ed ecco che anche i RunPapà di Varano Borghi, con lo spirito solidale che li caratterizza, hanno deciso di sostenere l’iniziativa: “Noi corriamo per realizzare i sogni di Viola e di tutti i bambini di TOG; anche tu puoi correre per i loro sogni: fai una donazione alla fondazione TOG!” ci dice il presidente.

La maratona è andata molto bene per tutte le staffette: è stata una grande giornata di festa e sport all’insegna della solidarietà.

Un bellissimo commento di una partecipante: “Ringrazio soprattutto la piccola Viola, se non fosse stato per lei, mi sarei persa questa incredibile esperienza”.

Chi volesse sostenere l’iniziativa può fare una donazione su Rete del Dono, c’è tempo ancora per tutto aprile: https://www.retedeldono.it/it/iniziative/fondazione-together-to-go-onlus/anna.panella/noi-corriamo-per-viola ; tutto il ricavato arriva direttamente a TOG!