Bimbinbici porta alla scoperta della brughiera

Cardano al Campo generico

Domenica 15 maggio nei Comuni di Cardano al Campo e Casorate Sempione torna l’iniziativa promossa da FIAB e patrocinato da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Ministero dell’Ambiente, ANCI, Confindustria, CONI

Nella giornata nazionale di Bimbimbici, Cardano al Campo e Casorate Sempione propongono anche quest’anno una Biciclettata per Famiglie. Un’iniziativa che ogni anno coinvolge più di duecento partecipanti tra i due paesi.

Per le vie dei paesi per riscoprire la strada come percorso anche per la mobilità leggera. Per le nostre brughiere per riscoprire i tesori del nostro territorio con un mezzo divertente e sostenibile come la bici. Il tutto nel rispetto del codice della strada e con la collaborazione della Protezione Civile, Polizia Locale e i volontari dell’Associazione Amicinbici Fiab Cardano (a cui va un sincero ringraziamento per il supporto nel grande lavoro di coordinamento e organizzazione).

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ritrovo in Piazza Mazzini alle ore 14.15, successivo incontro in via Giovanni XXIII con i ciclisti Casoratesi e percorso tra le vie e i boschi di Cardano.

Arrivo alle ore 16 presso il Parco Usuelli con merenda per i bimbi grazie a Pasticceria Ore7

Evento inserito anche nella Rassegna Terra Arte e Radici – Monumenti a porte aperti (e quale monumento a porte aperte meglio della nostra brughiera?)