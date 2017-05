Emesso il primo Daspo urbano di Saronno

È un 22enne nigeriano il “destinatario” del primo Daspo urbano emesso dalla polizia locale di Saronno. Il provvedimento è stato preso nella giornata di venerdì al termine di un’operazione contro i questuanti molesti.

Nel dettaglio gli agenti del comando di piazza Repubblica hanno effettuato un controllo davanti ai panifici, agli edifici di culto e nella zona dello scalo ferroviario contro la presenza di questuanti molesti o che bivaccavano in spazi pubblici.

Nel corso dell’operazione sono stati fermati 6 nigeriani: 3 sono risultati irregolari e quindi dopo l’identificazione sono stati denunciati a piede libero per il mancato rispetto delle norme che regolano l’immigrazione in Italia. A tutti è stato consegnato un verbale di 100 euro per il mancato rispetto del regolamento comunale.

Ad un 22enne nigeriano residente a Varese è stato consegnato poi un Daspo urbano provvedimento che gli impedisce per 48 ore di tornare nella zona in cui è stato fermato. Se dovesse essere sorpreso nell’area dello scalo ferroviario dalle forze dell’ordine rischia una multa da 200 euro.