Gita alla fiera Slow Fish al Porto Antico di Genova

Slow Food organizza la manifestazione internazionale Slow Fish (dal 18 al 21 maggio) ogni due anni al Porto Antico di Genova, un grande spazio dedicato alla pesca, ai pescatori di tutto il mondo, all’informazione dei consumatori, alla sensibilizzazione dei bambini, al confronto tra attori della pesca sostenibile. Senza dimenticare, naturalmente, la possibilità di assaggiare quei deliziosi pesci che si sarà prima imparato a conoscere e scegliere tenendo conto i consigli per il consumatore del Mediterraneo per la tematica del consumo di pesce sostenibile.

Tante sono le novità di questa ottava edizione, dai Percorsi Slow: Che pesci prendere, pensati per le scolaresche e il pubblico in visita ai Master of Food dedicati al binomio cibo-salute e ancora i Fish-à-porter nel Mercato, nei quali cuochi e pescatori preparano piatti semplici e gustosi spiegandone la storia, gli ingredienti, le particolarità.

A Slow Fish 2017 si affiancano agli appuntamenti ormai immancabili per gli habitué della manifestazione genovese: oltre all’Enoteca, Piazza delle Feste ospita la Mixology, con i migliori bartender genovesi, le creazioni di Pizza n’ Fish e le proposte del Punto Gamberi, solo per citarne alcune. Il programma completo è on line su www.slowfood.it.

La condotta Slow Food prov. di Varese organizza per SABATO 20 MAGGIO 2017 un viaggio in autobus a Genova in occasione di “SLOW FISH 2017” con partenza da Varese attorno alle 7:30 e fermata intermedia a Gallarate ore 07:50. Il rientro a Varese è previsto entro le 20:30.

Quote di partecipazione Soci Eur 20 , Aspiranti soci e simpatizzanti Eur 25. Ragazzi sotto i 16 anni: € 15,00 comprensivi di associazione a Slow Food Le adesioni o richieste d’informazione vanno inoltrate per mail all’indirizzo info@slowfoodvarese.it (Tel. 347 2349595) entro e non oltre il 17/05/2017.