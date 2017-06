Alptransit, in città la ferrovia è un cantiere

Ruspe in azione, martelli pneumatici e mezzi per movimento terra in movimento a Luino: i lavori sono cominciati ieri e un pezzo della città è un cantiere. A dire il vero l’asportazione di binari e traversine era già avvenuto nei giorni scorsi per l’adeguamento della linea ferroviaria al passaggio dei nuovi treni merci che arriveranno dall’alta velocità svizzera.

Galleria fotografica Ferrovia, i lavori in via Carnovali 4 di 17

Ma è da ieri, lunedì, che gli imponenti lavori al sottopasso fra la via Cairoli e la via Carnovali sono incominciati.

Stamani sul posto erano all’opera una decina di operai oltre a diversi mezzi per il trasporto terra e materiali: un’enorme martello pneumatico mosso da un braccio meccanico era al lavoro sulla strada ferrata, mentre una ruspa stava aprendo un’enorme voragine nel terreno.

Diverse le persone che si sono fermate a guardare gli operai all’opera nell’area cantiere, e numerosi sono i residenti delle vicine palazzine che stanno prendendo l’abitudine con forti rumori provenienti dal cantiere.

Ferrovia, i lavori in via Carnovali

Il sottopasso è interdetto, “murato” con pareti in legno da entrambe i versanti: per attraversare la ferrovia (e raggiungere a seconda delle direzioni la zona di via XXV Aprile o l’area che costeggia la “Visnova”) è necessario fare il giro dal passaggio a livello. L’interruzione del passaggio pedonale, come recita l’ordinanza affissa sulla barriera in legno durerà fino al 9 dicembre, quando i lavori di consolidamento della ferrovia saranno ultimati.

I lavori servono per migliorare l’accesso al collegamento pedonale lungo la via Carnovali (sopra il sottopasso esistente) per agevolare il passaggio dal parcheggio Visnova all’attraversamento di via Voldomino e verranno posati dei travi già predisposti per la costruzione del nuovo sottopasso viario e ciclopedonale (quello che, secondo il crono programma dei lavori, sarà pronto nel giugno 2020).

Sempre sul versante ferroviario sono in corso anche lavori all’altro passaggio a livello, quello all’incrocio tra via Collodi e via San Pietro, dove oggi erano sul posto operai nei presi della galleria: anche in questo caso i binari sono stati rimossi nei giorni scorsi.