Secondo giorno ad amsterdam, poi l’Aia

"Scrutando Amsterdam"

Il viaggio di Davide, Anna, Federico e Tommaso, quattro ragazzi di Varese tra i 17 e i 20 anni, in bicicletta alla scoperta dell’Olanda

È passato anche il secondo giorno nella città di Amsterdam per Tommaso, Federico, Davide e Anna. Nella giornata di ieri, i 4 ragazzi varesini hanno visitato il quartiere Jordaan, un labirinto di stradine piene di negozi e artisti. Ovviamente, il punto forte del distretto è la casa di Anna Frank, dove la ragazza passò parte dell’infanzia.

Successivamente, si sono concessi un aperitivo sulla caratteristica terrazza del Nemo, il museo della scienza a forma di barca progettato da Renzo Piano.

Nel pomeriggio, sempre pedalando, hanno raggiunto il quartiere De Pijp, prima di spostarsi verso il famoso complesso di abitazioni di Begijnjof, un ex beghinaggio fondato nel 1346 da una confraternita di beghine, donne che non avevano preso i voti ma dedicavano la propria vita ai malati e agli anziani. In serata, hanno ultimato i preparativi per la partenza di questa mattina. Li attende la città di Den Haag , l’Aia.

In bici alla scoperta dell’Olanda