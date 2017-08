Un’arma speciale per Iacolino: Repossi è del Varese

varese calcio 2017 2018

Si è conclusa in modo positivo la trattativa intavolata da qualche tempo per portare a Varese uno dei giocatori più interessanti del girone A della Serie D. Da quest’oggi – mercoledì 23 agosto – Andrea Repossi è ufficialmente un giocatore biancorosso e inizierà subito a lavorare agli ordini di mister Salvatore Iacolino.

Un innesto sulla carta eccellente per il Varese: Repossi, 21 anni, proviene dall’Inveruno ed è un giocatore in grado di incendiare le fasce – in particolar modo la destra – sia partendo da una posizione di ala, sia agendo da punta in un tridente d’attacco. Lo sanno bene proprio i tifosi biancorossi che lo videro sfrecciare da avversario sia all’andata (il Varese vinse con grande fatica), sia al ritorno (pazzesco 4-5 a Masnago) nella stagione passata.

Il nuovo arrivato può quindi essere un’arma speciale sotto tanti punti di vista: oltre a poter essere impiegato in più ruoli, Repossi ha anche caratteristiche differenti rispetto alle punte di ruolo attualmente in organico e dal punto di vista anagrafico abbassa notevolmente l’età di un reparto formato anzitutto da due veterani come Longobardi e Molinari. Inoltre il suo arrivo può essere valutato anche in ottica futura come un investimento che potrà dare dividendi importanti sia sul campo, sia eventualmente sul mercato.

«Sono felice di essere arrivato in una grande società quale è il Varese – ha detto Repossi al momento di firmare il contratto – Questa mattina sono stato accolto con entusiasmo anche da alcuni tifosi che erano fuori dalla sede: si respira un bellissimo clima e spero che io e i miei compagni potremo dare tante soddisfazioni a questa splendida piazza. Credo che il desiderio di tutti noi, giocatori e club, sia di portare il Varese in alto e sono certo che faremo tutto il possibile per raggiungere il nostro obiettivo».

Da quest’anno, come noto, anche in Serie D i giocatori avranno il proprio numero personale: Repossi ha scelto il 7: «È la maglia che indosso da quando ero piccolo ma anche quella che indossava mio papà da giocatore».

GIOVEDI’ IN CAMPO - Domani – giovedì 24 – la squadra di Iacolino giocherà in amichevole contro l’Accademia Pavese. Appuntamento al centro sportivo di Albizzate con fischio di inizio alle 16,30.