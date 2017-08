Nome per nome, tutto il calciomercato delle nostre squadre

Foto varie di calcio

L’estate del calciomercato prosegue inesorabile, e come ogni anno VareseNews vi mette a disposizione tutte le mosse delle squadre della nostra provincia. Nel file, aggiornato di continuo, troverete – società per società e ruolo per ruolo – i nomi di confermati e nuovi acquisti man mano che questi diventeranno ufficiali. Per i giocatori “under” (obbligatori in Serie D) abbiamo segnalato anche l’anno di nascita.

Ultimo aggiornamento: 19 luglio

VARESE CALCIO

Allenatore: Salvatore Iacolino (nuovo)

Direttore sportivo: Alessandro Merlin (confermato)

Portieri: Andrea Scapolo (conf. – 1998).

Difensori: Michele Ferri (conf.), Andrea Granzotto (conf. – 1998), Matteo Simonetto (conf.), Matteo Bruzzone (dal Borgosesia), Paolo Arca (1997, Seregno), Vittorio Ghidoni (1997, Juventus).

Centrocampisti: Michele Magrin (dalla V. Bergamo), Nicolò Palazzolo (dal Cuneo), Christian Monacizzo (dall’Imolese), Andrea Battistello (1998, dall’Inveruno), Samuele Careccia (1998, Caravaggio).

Attaccanti: Lorenzo Lercara (conf.), Mattia Rolando (conf.), Cristian Longobardi (dall’Imolese), Hernan Rodolfo Molinari (dalla Fermana).

AURORA PRO PATRIA

Allenatore: Ivan Javorcic (confermato)

Direttore sportivo: Sandro Turotti (confermato)

Portieri: Andrea Monzani (1998, confermato), Giuliano Mangano (1999, dall’Inter), Ilario Guadagnin (1999, dal Bassano).

Difensori: Giovanni Zaro (confermato), Riccardo Colombo (confermato), Ivo Molnar (dal Dro), Alessio Marcone (1998, dal Lecco), Riccardo Ugo (1997, dal Mestre), Mattia Chiarion (1998, dall’Inter), Niccolò Cottarelli (1998, dall’Alessandria).

Centrocampisti: Donato Disabato (conf.), Matteo Arrigoni (conf.), Alex Pedone (conf.), Jacopo Mozzanica (dal Ciliverghe M.), Giacomo Pettarin (dal Mestre), Francesco Gazo (dal Varese).

Attaccanti: Elia Bortoluz (conf.). Mario Alberto Santana (conf.), Niccolò Gucci (dal Varese), Giuseppe Le Noci (dal Como).

VARESINA CALCIO

Allenatore: Marco Spilli (confermato)

Direttore sportivo: Massimo Radicchi (nuovo)

Portieri: Matteo Vaccarecci (dalla FeralpiSalò), Gianluca Baglieri (2001 – da Allievi)

Difensori: Alessandro Albizzati (conf.), Nicholas De Angelis (1999, conf.), Davide Groppo (conf.), Mattia Menga (1999 – conf.), Luca Tino (conf.), Antonio De Fazio (1998 – dalla Lucchese), Alessio Fatticcioni (dal Piombino), Mattia Martedì (1998 – dall’Imolese), Dario Milianti (dal Montecatini),

Centrocampisti: Massimiliano Di Caro (conf.), Andrea Mira (conf.), Pietro Martinoia (1999 – conf.), Abdoul Bandaogo (dalla Virtus Castelfranco), Davide Ghidini (1998, dal Darfo Boario), Salvatore Giglio (dal Verbania), Davide Morello (conf. da Juniores)

Attaccanti: Alberto Broggi (1998) Mirko Chiarabini (1992, dal Logorna), Silvestro Geraci (1997 – dalla Virtus Castelfranco), Marco Giovio (dal Varese), Henry Shiba (dalla Jesina).

SC CARONNESE

Allenatore: Aldo Monza (nuovo)

Direttore sportivo: Paolo Taveggia (nuovo)

Portieri: Alessio Gionta (1997, dalla Pro Patria), Christian Maimone (1997, dall’Inveruno)

Difensori: Andrea Giudici (conf.), Andrea Galletti (1999, conf.), Davide De Angeli (dalla Virtus Bergamo), Marco Costa (1997, dal Monza), Enrico Marconi (1999, dalla Reggiana), Matteo Braccioli (1998, dal Modena).

Centrocampisti: Matteo Baldo (1999, conf.), Gabriele Puccio (dalla F. Caratese), Jacopo Mantovani (dal Gozzano), Roberto Roveda (dal Monza), Michele Villanova (dal Legnago), Nicolò Pesce (dal Caravaggio), Domenico Parisi (1998, dal Gozzano).

Attaccanti: Federico Corno (conf.), Martino Cominetti (1998, conf.), Marco Massaro (dalla F. Caratese), Boakay Tanson Bamba (dal Landskrona),

