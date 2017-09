Pasta: manutezione per bagni e foyer

Sopralluogo a teatro per il sindaco Alessandro Fagioli: settimana scorsa il primo cittadino si è incontrato a casa Morandi con il presidente della fondazione, Oscar Masciadri, per fare il punto della situazione e per vedere lo stato di avanzamento dei lavori che interessano il teatro Giuditta Pasta.

“E’ stato un incontro molto utile, innanzitutto per vedere lo stato dell’arte dei lavori che si stanno facendo. Il presidente mi ha accuratamente aggiornato su quanto si sta facendo sia a livello organizzativo per la prossima stagione teatrale, sia per quanto concerne la struttura stessa. A breve fra l’altro inizieranno anche i lavori di rifacimento del foyer che renderanno la struttura sempre più accogliente”.

Ma non è tutto: “Recentemente in giunta abbiamo approvato anche il progetto di rifacimento dei bagni del teatro, che erano ridotti abbastanza male; faremo in modo che la struttura sia sempre più fruibile da parte degli spettatori”.

Conclude il sindaco: “Ho voluto venire di persona per rendermi conto della situazione; come ho già detto in passato non è vero che vogliamo chiudere il teatro: al contrario, vogliamo che riprenda nuova vita e sia sempre un punto di riferimento per gli appassionati, i ragazzi delle scuole e tutti quelli che lo frequentano”.

Soddisfatto anche il presidente della fondazione Oscar Masciadri: “Siamo molto contenti di vedere che l’Amministrazione segue con interesse il nostro lavoro. E’ stato un incontro utile anche per pianificare eventi futuri, oltre che per fare il punto della situazione”.