“Rallentate” via General Cantore

Via Gasparotto Varese

Ciao VareseNews,

mi rivolgo a voi per una questione relativa alla sicurezza mia e di tutti coloro che abitano e percorrono la zona attraversata dalla via General Cantore (tra Varese e Buguggiate).

Da fruitrice anche pedonale della strada, oltretutto priva di marciapiede, passaggi pedonali o di altri segnali stradali che tutelino in qualche modo i pedoni, mi sento in dovere di segnalare quanto possa essere pericoloso percorrerla o semplicemente uscire dalle vie/case laterali: vivendoci a ridosso sento e vedo tutti i giorni, a ogni ora, auto e moto sfrecciare a velocità improponibili (tanti la considerano forse una pista da corsa?!).

Oltre al danno acustico non indifferente, non immagino cosa possa succedere in caso di incidente ad alta velocità. Cosa buona e giusta sarebbe che il comune pensasse di installare quei “temuti” rilevatori di velocità (anche finti, funzionano sempre) o optasse per un paio di dossi.

Sono e siamo tutti stufi di rischiare la vita solo mettendo piede fuori casa; già il resto del mondo è abbastanza pericoloso da affrontare, o sbaglio?

Eli C.