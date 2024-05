Addio alla Dottoressa Isabella Marelli, curatrice e funzionaria della Soprintendenza dei Beni Culturali

Un breve ricordo della Dottoressa Isabella Marelli dal collega e amico Piero Lotti.

È scomparsa domenica 12 maggio dopo una malattia rara e inguaribile che ha avuto il sopravvento. Prossima alla pensione con un lavoro ultratrentennale nei beni Culturali, era molto conosciuta in provincia di Varese per aver diretto decine di restauri: ad alcuni di questi interventi era rimasta particolarmente affezionata, fra questi capitava spesso di ragionare e “sognare” su nuovi studi intorno a Santa Maria del Monte o come divulgare la riscoperta dell’Ultima Cena del Magatti.

Purtroppo, con lei se ne va anche la memoria di tante intuizioni e filoni di ricerca. Diceva che con pazienza le avevo fatto scoprire i segreti storico-artistici di Varese: dopo ogni sopralluogo si attardava volentieri lasciandosi condurre in giro per la provincia a visitare chiese e monumenti.

L’ho incontrata la prima volta a Brescia, alla scuola di restauro di Botticino, poi durante i miei studi universitari: stretta nell’immancabile tailleur e con un basco rosso sgargiante. Aveva una personalità forte e rigorosa ma chi l’ha conosciuta e ha condiviso con lei un lungo percorso professionale e di amicizia sa che era una donna buona, affabile, affettuosa, dotata di una capacità di ascolto che metteva l’interlocutore a proprio agio, era un’ottima professionista nel suo campo dando il suo contributo con dedizione appassionata e grande onestà intellettuale, ma sapeva accogliere con umiltà i suggerimenti.

La sapevo sofferente, in lotta con la malattia. Il nostro ultimo incontro a Brera a novembre dello scorso anno al convegno in memoria di Fabio frezzato: era un po’ affaticata ma piena di contagiosa vitalità: “vedrai, dopo la pensione riusciremo a scrivere di tutti i restauri e le scoperte fatte nel corso degli anni a Varese”. Non ci sei riuscita. Un saluto, Isabella, ora finalmente puoi approdare a quella bellezza che hai incessantemente esplorato con la mente e lo spirito.

Il funerale sarà domani a Milano, chiesa di San Marco ore 14.45.