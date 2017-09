Sentenza definitiva: Giuseppe Pegoraro sconterà l’ergastolo per l’omicidio di Laura Prati

giuseppe pegoraro

È stato confermato l’ergastolo per Giuseppe Pegoraro, l’ex-vigile urbano che il 2 luglio del 2013 fece irruzione nell’ufficio della sindaca Laura Prati sparando e colpendo lei e il suo vice Iametti.

Laura Prati morì dopo tre settimane in ospedale e oggi, a Roma in Cassazione, è stata confermata la condanna per Pegoraro, il suo assassino, che dovrà scontare la detenzione a vita per quello che ha fatto.

«Siamo contenti della decisione dei giudici anche se nulla e nessuno potrà ridarci indietro mia madre. Finalmente possiamo archiviare una vicenda processuale che ogni volta rievocava momenti difficili», ha dichiarato subito dopo la sentenza Massimo Poliseno, il figlio di Laura Prati che si trovava a Roma per seguire la decisione dei giudici.