X Factor, quattro sì per i varesini Belize

Tempo libero generica

Hanno conquistato i giudici, passando le prime selezioni di X Factor. Durante la seconda puntata delle audizioni di X-Factor 2017, andata in onda giovedì 21 settembre su Sky Uno, i varesini Belize si sono distinti per l’originalità della loro proposta musicale incassando quattro “si” e la standig ovation del pubblico dopo aver suonato “Ninna nanna” di Ghali e il loro inedito “Pianosequenza”.

Il gruppo formato da Riccardo Montanari, Federico Scaglia, Mattia Tavani, Yed Giordano Viganò ha superato la prima prova e la loro performance ha tenuti incollati al televisore diversi telespettatori.

“Pianosequenza” è un brano che contamina pop ed echi elettronici creando l’atmosfera malinconica perfetta per raccontare i rapporti umani: lineari e complessi come un pianosequenza cinematografico, dove non c’è spazio per errori, seconde occasioni o distrazioni. Prodotti dalla casa discografica varesina Ghost Records, sono una band di Varese attiva dal 2014. Il loro sound ricercato ed essenziale esplora le varie sfaccettature della musica urban più attuale, scomponendo e ricomponendo mondi sonori influenzati dal rap, dall’elettronica e dal trip hop con suoni e stili contemporanei di derivazione pop.

Dopo aver presentato il loro album d’esordio “Spazioperso” al Mi Ami 2016 i BELIZE hanno conquistato la stampa specializzata e intrapreso un fortunato tour nei club e nei festival, candidandosi come uno dei nomi più originali e interessanti del panorama indipendente italiano.