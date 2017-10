La banda della Rasa ha scelto il suo nuovo direttore

.

Il Corpo Musicale “Libertà” della Rasa di Varese ha scelto il suo nuovo direttore, il giovane e talentuoso Mattia Roscio.

Compositore, clarinettista, cantante e didatta, Mattia Roscio è noto per il suo approccio energico e solare verso la musica, con una professionalità e una creatività che sanno unire giovani e meno giovani in concerti che riscuotono sempre grande successo.

Il suo repertorio accontenta chiunque, grazie alle numerose esperienze maturate nel tempo, dalla musica antica all’opera lirica, fino al pop moderno, come dimostra la sua recente collaborazione con Francesco Gabbani.

Questi sono i motivi che hanno portato il Corpo Musicale “Libertà” e il suo presidente, Giulia Mentasti, a individuare il loro nuovo direttore, dopo un’attenta selezione tra differenti candidati.

Questa nomina, carica di aspettative, arriva in concomitanza con i festeggiamenti dei 110 anni di fondazione, che prenderanno il via in concomitanza con il tradizionale concerto di primavera e proseguiranno per tutto il 2018.

Questa banda vanta una storia antica e oggi capita che vengano ancora ricordate le spese affrontate nel 1908, lire 105 per i berretti e lire 300, donate dal Cavaliere Francesco Tonta per gli strumenti, per un totale che corrisponde oggi a 20 centesimi.

Da quei giorni sono passati ormai 110 anni e numerosi sono stati i cambiamenti, basti pensare che spesso i musicanti si ritrovano a suonare spartiti scritti a mano, come l’Inno di San Gottardo, che da ottant’anni viene regolarmente eseguito.

I decenni passano, si è superato un secolo, ma le particolarità che caratterizzano questa banda continuano ad affermarsi e così pure cresce l’affetto e il sostegno della comunità della frazione della Rasa di Varese, che è stata e continuerà ad essere innanzitutto una grande famiglia.

Buona fortuna allora per questo nuovo inizio al Corpo Musicale “Libertà” e al suo Maestro Mattia Roscio.