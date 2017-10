Più posti per le auto dei pendolari alla stazione Cavaria-Oggiona-Jerago

Lavori stazione Cavaria Jerago Oggiona

Per consentire il completamento dei lavori di ampliamento, di asfaltatura e di tracciatura dei nuovi parcheggi, da domani martedì 3 ottobre e fino al termine dell’attività non sarà possibile utilizzare il parcheggio della stazione ferroviaria di Cavaria-Oggiona-Jerago. «Per un paio giorni il parcheggio sarà completamente inaccessibile» spiega l’assessore di Cavaria con Premevo Stefano Bubola.

L’impianto FS è in gran parte in territorio di Cavaria (solo una porzione in territorio di Jerago), ma i tre Comuni “titolari” della stazione hanno scelto di intervenire congiuntamente: c’è voluto un po’ di tempo, ma alla fine ci hanno messo un investimento da 75mila euro, 25 mila per ognuno dei tre paesi.

I lavori sono iniziati nel mese di luglio con la rimozione del “binario morto”, inutilizzato da molti anni, e sono proseguiti con la realizzazione del muro di separazione con la strada ferrata, l’installazione su entrambi i lati del parcheggio della recinzione metallica, la sistemazione dei cordoli, dei chiusini. Saranno completati «con la formazione del manto stradale hanno consentito oltre che a bonificare un’area molto degradata a causa del continuo abbandono di rifiuti di ogni tipo» e consentiranno di «aumentare in modo significativo il numero dei posteggi disponibili ai cittadini dei 3 paesi che raggiungono in auto la stazione per poi proseguire il viaggio con il treno», spiega il vicesindaco di Jerago con Orago Giuseppe Lodi Pasini. Agli automobilisti è consigliato, in questi giorni, l’utilizzo del parcheggio di Cavaria in via San Rocco nelle vicinanze della stazione.

È un buon passo avanti, nel solco della sistemazione dell’area delle stazioni che anche altri Comuni stanno realizzando di concerto con RFI. a Cavaria il Comune aveva già provveduto due anni fa a risistemare il viale d’ingresso con nuova illuminazione, mentre in futuro si dovrebbero trovare le risorse anche per riasfaltare la via. Ora l’intervento al parcheggio renderò più facile l’accesso e più appetibile l’ingresso in stazione. Rimane invece qualche problema sul vandalismo (già segnalato in passato) e i guasti agli ascensori: la situazione, comunque, è un po’ meglio rispetto a quella che si registra in altre stazioni intermedie della linea Gallarate-Varese (dove gli ascensori, competenza Rfi, rimangono ancora inattivi).