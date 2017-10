Varese-Arconatese al sabato nel “turno “spezzatino”

varese calcio 2017 2018

L’ennesimo rovescio subìto a Voghera (qui sotto le azioni più importanti) non ha certo rasserenato l’ambiente del Varese Calcio, con la squadra contestata dai tifosi e con una classifica deficitaria dopo appena sette giornate di campionato. (Nella foto: Repossi – di E. Macchi)

La squadra di Iacolino (anche il tecnico si è preso una dose di proteste, salvo poi essere rincuorato dagli stessi supporters) tornerà a lavorare martedì pomeriggio sul campo di Albizzate, dove sono previsti gli allenamenti fino a giovedì compreso. Venerdì mattina, invece, la rifinitura sul terreno del “Franco Ossola” che sarà teatro dell’ottava partita stagionale contro l’Arconatese neopromossa (che non avrà Vavassori, squalificato).

Il match è stato programmato per le ore 15 di sabato pomeriggio, con 24 ore di anticipo sul programma originale. Questo perché nella settimana successiva è previsto il secondo turno infrasettimanale (il Varese giocherà a Gozzano), e così quasi tutte le squadre si sono accordate per avere un giorno in più a disposizione. La giornata del Girone A quindi si presenta come un vero e proprio “spezzatino”, perché sugli orari non c’è uniformità. Detto di Varese-Arconatese, anticiperanno anche la Caronnese (sabato alle 15, contro il Derthona) e la Varesina (sabato alle 20,30 a Seregno. Domenica l’unica gara sarà quella tra Borgosesia e Como.