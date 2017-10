Weekend alla Ghiggini

Luca Bellandi Gentle storm

Appuntamento in galleria Ghiggini sabato 21 ottobre alle ore 17.30 con Alessandro Ceccoli, vincitore del Premio Guido Morselli 2017 con il volume “Henrico Valdez Moreno. Il Gioco dell’oca”. Presentazione a cura di Eileen Ghiggini.

In corso la mostra “Gentle storm” ove “Nella selva di immagini create da Bellandi è possibile perdersi, girare in tondo, cavalcare una carpa, penetrare in un fiore, indossare un abito non proprio, rimanendo, quale unico ausilio per non smarrire il sentiero che si allontana nel folto dell’inventiva o nei vari piani di sviluppo espressivo, l’affidarsi ai segni che l’artista ci lascia lungo il cammino…”.

E’ visitabile inoltre fino a domenica 22 ottobre nella Sala Rossa la mostra “A sight for no eyes” di

Leone & Zolli “Una sorta di passaggio al buio – cpme spiega Mario Chiodetti, curatore dell’esposizione- no look, come quello tentato dai fuoriclasse del pallone in mezzo al campo, lega la fotografia di Erika Zolli a quella di Chiara Leone, tutta corporea e densa, carnale e pure intangibile, perché anche in questo caso lo sguardo non c’è, è altrove, protetto da uno schermo che possiamo penetrare soltanto indagando nell’origine delle emozioni.”

