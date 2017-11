Torna la Babbo Natale Runner

Anche quest’anno i Commercianti di Besozzo con il Comune organizzano la Babbo Natale Running, in programma per domenica 26 novembre, con partenza alle 10 da Via XXV Aprile.

L’evento è arrivato alla sua sesta edizione ed è ormai diventato uno degli appuntamenti tradizionali della provincia. L’obiettivo è quello di salutare l’arrivo del Natale devolvendo l’intero ricavato della giornata a diversi scopi benefici.

«Da sempre l’Amministrazione Comunale è al fianco di iniziative come queste che hanno fini sociali – commenta il Sindaco Riccardo Del Torchi –. Lo Sport poi è un veicolo formidabile capace di muovere un grande numero di partecipanti. Bastra pensare che alla manifestazione partecipano circa 300 atleti. Altro aspetto che mi preme sottolineare è il senso di comunità che ritrovo in questa corsa. Ognuno da il suo piccolo contributo affinchè l’evento abbia successo. Su tutti basti pensare alle scuole che per questa manifestazione si organizzano per rappresentare il gruppo più numeroso. Vi posso assicurare che vedere Tanti bambini correre per le strade del paese, i più con il cappellino rosso di Babbo Natale è un bellissimo spettacolo».

«Quest’anno il ricavato sarà interamente devoluto alla “ Parent Project Onlus” – spiega Rosanna Antonetti Presidente dei Commercianti Besozzo -. E’ un progetto nato negli Stati Uniti per volontà di genitori (“parent”, in inglese) con figli affetti da Distrofia muscolare. In Italia l’associazione arriva nel 1996. Si occupa attualmente della distrofia di Duchenne e di quella di Becker, dopo essersi dedicata all’inizio alla sola forma definita Duchenne. Per Statuto si pone come scopo sociale la promozione, tramite finanziamenti selettivi su progetti che si ritengano avere possibilità ragionevoli, della ricerca di una terapia (ora punta molto sulla ricerca sulle cellule staminali)».