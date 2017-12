Galeotti furono gli zaini

La forza delle parole e la bellezza dell’incontro. Due degli elementi che hanno portato tante persone all’Edicolé di Malnate sabato pomeriggio per ascoltare Barbara Boggio.

La pedagogista malnatese presentava il suo libro Per tentativi ed errori tratto dall’omonimo blog. Racconti di vita quotidiana con tre protagonisti principali: la piccola, la mezzana e il grande. Insieme a loro incursioni continue di personaggi incontrati per lo più per caso.

Proprio da qui inizia il racconto di Barbara. “Ho iniziato a scrivere per un bisogno mio. Mi fa star bene e mi permette di fare ordine. Per una come me che è sempre di corsa, sempre impegnata in tante cose e immersa spesso in una casa disordinata, fermarmi e scrivere è un momento magico. Tutto è iniziato un pomeriggio davanti a due zaini da riempire per i grandi che sarebbero partiti in campeggio. Avevo una lista lunga e di alcune di quelle cose prima di allora non conoscevo nemmeno l’esistenza. Così, in preda all’ansia di non farcela, mi sono fermata e ho scritto pubblicando un post su Facebook. Mi sono accorta che le persone hanno iniziato a seguirmi ed eccoci qui”.

In libreria sono arrivati in tanti. Amici, vicini di casa, con cui condivide parte della sua vita, i tre figli, ma anche persone incontrate lì per la prima volta che seguono la scrittura su Facebook o sul blog. Persone provenienti da tanti posti diversi della provincia. Tra loro anche il sindaco Samuele Astuti e Valentina Bolis, portavoce del presidente del Consiglio regionale.

#PerTentativiedErrori racconti di Barbara Boggio presentati all’Edicolè di #Malnate. Storie di quotidianità per raccontare il bello che c’è pic.twitter.com/D2dcTmT77D — Valentina Bolis (@valentina_bolis) 16 dicembre 2017

“Guardo il mondo con ironia cercando di coglierne gli elementi positivi – ha raccontato Barbara – ed è bello che tante persone si ritrovino nelle cose che racconto”.

Questo il post dell’autrice dopo l’incontro