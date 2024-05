Settimana di eventi tra quartieri e presentazioni a Malnate per Irene Bellifemine

La coalizione che sostiene la ricandidatura di Irene Bellifemine a sindaco per Malnate, composta dalle liste Malnate Sostenibile, Lista Civica Irene Bellifemine Sindaco per Malnate e Malnate in Movimento, invita i cittadini a partecipare a una serie di eventi di confronto e diffusione di idee.

Mercoledì 15 maggio, alle 19.30, è previsto un apericena al Ristorante Atlantide: per confrontarsi e parlare del futuro della città con il gesto più conviviale di tutti: condividere un risotto e un buon bicchiere di vino.

Giovedì 16 maggio alle 20.45 i candidati della coalizione racconteranno il loro programma e le loro idee nel quartiere di Gurone. L’appuntamento è nella Casa del Popolo di piazza Bartolomeo Bai 3.

Venerdì 17 maggio, alle 18.30, è previsto un aperitivo in sede dedicato ai giovani: per incontrare la candidata sindaca e i candidati consiglieri, informarsi e confrontarsi.

«Tre occasioni per incontrarsi, raccontare, ascoltare e fare insieme un altro passo per Malnate».