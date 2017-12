L’esibizione del coro Sine Nomine

Il coro Sine Nomine, diretto da Giuseppe Reggiori, esegue il Rito svedese di Santa Lucia e altri brani natalizi a Luino, giovedì 21 dicembre, ore 21.00, nel Santuario della Madonna del Carmine con il patrocinio del Comune di Luino e della Comunità Montana Valli del Verbano.

“Questi canti all’interno del Santuario del Carmine creeranno un’atmosfera particolare. – commenta l’assessore alla Cultura della Comunità Montana Valli del Verbano Simona Ronchi – La tradizione svedese si compie durante la festività di Santa Lucia e noi durante quella serata potremo apprezzare le belle voci di questo coro.”

Il 13 dicembre in Svezia è festa grande: Santa Lucia ritorna nelle case, nelle vesti della figlia più giovane che, in tunica bianca e con una

corona di candele in testa, sveglia i genitori cantando inni. Anche nei riti collettivi, i canti tradizionali che celebrano la Santa, e il Natale imminente, sono la parte più importante della festa.

Il coro Sine Nomine, come quasi ogni anno, offre la possibilità di ascoltare e vedere il coinvolgente Rito di S.Lucia: a lume di candela i canti svedesi, e altri della tradizione natalizia, avvolgono letteralmente il pubblico in un’atmosfera di intima gioia nell’attesa del Santo Natale.

L’ingresso è libero