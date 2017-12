Un fine settimana con Babbo Natale, musica e le bancarelle

Nel fine settimana Lavena Ponte Tresa si tuffa nel Natale con i mercatini, musica e sorprese per i bambini.

Sabato 16 dicembre, per tutta la giornata, la band di Babbo Ntale girerà per rallegrare diversi luoghi del paese. A partire dalle 11, in Sala civica, i bambini (e non solo) potranno intrattenersi con i giochi da tavolo proposti dall’associazione Artefatti.

Alle 20.45, un concerto a cura dell’associazione La Rondine.

Domenica 17 dicembre a partire dal mattino ci saranno le bancarelle di Natale, gli hobbisti con le loro proposte e il mercato agricolo dei produttori locali, in collaborazione con “La strada dei sapori delle valli varesine”.

Giro in carrozza e pony partono da piazza Sangiorgio, e mentre la band itinerante suonerà in strade e piazze, sarà possibile scattare una foto con Babbo Natale.

Nel pomeriggio, alle 14 lettura di Natale per tutti i bambini con una sorpresa, e alle 15 nel Salone si svolge il Festival Junior band.

Alle 17.30 Amministrazione e associazioni del paese invitano tutti al brindisi e allo scambio di auguri in piazza Sangiorgio.