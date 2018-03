Sciopero Trenord, molti treni cancellati

A partire dalle 9 di questa mattina (mercoledì) è in atto uno sciopero che interessa il servizio regionale in Lombardia e che terminerà alle ore 17.

La circolazione dei treni sta subendo importanti variazioni, come è possibile vedere dalla foto del tabellone delle partenze di questa mattina.

Per il solo servizio aeroportuale, in caso di non effettuazione dei treni, saranno previsti autobus sostitutivi no stop tra le stazioni di Milano Cadorna (via Paleocapa) e Malpensa T1-T2, e tra Luino e Malpensa T1-T2.

Per maggiori informazioni e per conoscere l’andamento in tempo reale della circolazione dei treni, si inviata a consultare le pagine di ogni linea, sia sul sito internet che sulla App di Trenord.

Si invita infine a prestare attenzione ai monitor e agli annunci sonori diffusi nelle stazioni.