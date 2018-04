Diminuisce la disoccupazione in Svizzera. La polemica contro i frontalieri è inutile

Come segnalato dalla SECO (Segreteria di Stato dell’economia), la disoccupazione in Svizzera è calata, nel mese di marzo – rispetto a febbraio – di 0,3 punti, pari al 2,9%; in Ticino di 0,6 punti, pari al 3,1%. In termini assoluti i senza lavoro sono 5.223, quindi 1.016 unità in meno.

Ancora una volta, si dimostra che la polemica sui frontalieri, di cui all’iniziativa “Prima i nostri”, si basa su degli elementi di pura invenzione, diffusi demagogicamente dall’UDC e dalla Lega dei Ticinesi. Nei Grigioni – dove pure esiste un notevole tasso di frontalierato – il tasso di disoccupazione è sceso addirittura all’1,4% (1541 unità).

Si dimostra così nuovamente che l’unica soluzione valida – a difesa di tutti i lavoratori, sia Ticinesi che frontalieri, è quella dell’emanazione di una legge sul “salario minimo” – come quelle già in vigore nel Giura e a Neuchâtel, in modo da evitare il “dumping” salariale.