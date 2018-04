Un annullo filatelico speciale per l’Earth Day

Poste Italiane partecipa alla Giornata Mondiale della Terra con uno speciale annullo riservato alla città di Saronno e sei cartoline filateliche dedicate, a tiratura limitata, che saranno disponibili su tutto il territorio nazionale.

Il 21 aprile presso l’ufficio postale di Saronno Centro in via Varese 130, dalle 9.30 alle 12.00 si celebrerà l’Earth Day, la manifestazione ambientale più significativa del pianeta che promuove la salvaguardia della Terra.

L’annullo celebrativo “Noi siamo Natura”, realizzato nel formato ovale verticale, riproduce uno scatto fotografico di City Life – la vista dal parco della Torre Isozaky e Hadid della città di Milano (al centro nella foto sopra) – e vuole esprimere una visione futuristica: le città possono essere più sostenibili se si rispetta la giusta proporzione tra spazi naturali e urbani.

Poste Italiane dedica inoltre all’evento sei cartoline filateliche, racchiuse in un cofanetto personalizzato, che evocano il connubio tra paesaggio urbano e naturale: “Torri vegetali”, “L’onda”, “Nuvole dentro”, “Strade naturali”, “Riflessioni”, “La finestra dell’anima”.

Immagini e testi sono forniti da Elena Galimberti, architetto paesaggista con la passione per la fotografia che ha vissuto tra Lisbona e Milano “mappando” le città con il suo sguardo fotografico. Con l’esperienza di Expo Milano 2015, dove ha lavorato, ha iniziato a dare vita a progetti sociali dedicati alla condivisione e all’aggregazione, dove la fotografia diventa lo strumento per raccontare in chiave positiva la città e l’umanità che la rende viva.

Alle 10,30 è prevista la cerimonia di bollatura alla presenza di Elena Galimberti, Marco Valsecchi e Massimiliano Perazzetti, Direttori rispettivamente delle Filiali di Busto Arsizio e Milano 4 Ovest di Poste Italiane, rappresentanti istituzionali e delle realtà culturali ed economiche locali.

Saranno disponibili le più recenti emissioni di carte valori filateliche, insieme ai tradizionali prodotti di Poste Italiane: folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti.

Nei sessanta giorni successivi all’evento l’annullo sarà depositato allo sportello filatelico dell’Ufficio Postale di Saronno Centro al fine di soddisfare le richieste dei collezionisti, per poi essere depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma.