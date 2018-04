Prendiamola così: potrebbe essere una panchina… di design.

Così è girata sui social la foto di una panchina della stazione di Varese Casbeno, una delle tre presenti sul territorio della “Città giardino”.

Le condizioni della panchina sono forse frutto di un atto vandalico, ma in generale le condizioni del telaio metallico sembrano suggerire una certa usura della struttura (peraltro non banale, in origine, vista seduta e schienale in pietra).

La stazione è proprietà di Ferrovie Nord Milano (da non confondere con Trenord, che cura il servizio). Che peraltro non ha problemi di fondi, dal momento che ha appena distribuito anche dividendi – seppur non consistenti – ai propri soci, tra cui Regione Lombardia.