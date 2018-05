L’impresa è compiuta: una magnifica Openjobmetis vola ai playoff

Non ci era mai riuscito nessuno. Dall’ultima posizione, a un ingresso trionfale nei playoff. Non ci era mai riuscito nessuno prima di questa sera, quando la magnifica Openjobmetis di Attilio Caja è stata capace di completare una rimonta leggendaria – 12 vittorie in 14 partite nel girone di ritorno, 8 di fila e striscia aperta – e di entrare ufficialmente tra le otto squadre che si giocheranno lo scudetto.

Benvenuti a Masnago, dove l’impossibile diventa realtà e dove i miracoli possono accadere: se n’è accorta anche Cremona, caduta stasera (89-79) dopo 40′ di inseguimento forsennato ma non riuscito, perché Varese anche questa volta ha trovato i protagonisti giusti al momento giusto: che si chiami Avramovic o Vene, Okoye o Tambone, qualcuno in maglia biancorossa è sempre pronto a infilare un canestro tagliagambe per gli avversari. Quello con la Vanoli era uno spareggio e la Openjobmetis lo ha fatto suo col piglio delle grandi, confermando quanto il suo condottiero Caja aveva detto sette giorni fa, dopo la vittoria sofferta con Brindisi. Il coach giurava che la squadra non fosse stanca, a dispetto da quanto era sembrato in campo, e in effetti anche questa volta ha dato prova di grande condizione, al netto di rotazioni ridotte. Insomma, ha avuto ragione lui, ancora una volta.

Ora al termine del torneo manca una partita, quella di mercoledì sera a Torino, utile a definire la posizione finale sulla griglia playoff. Varese sarà sesta o settima a seconda dei risultati: nel primo caso affronterà Brescia, nel secondo una tra Venezia e Milano. Insomma le avversarie che hanno condotto la Serie A fin dalla prima palla a due. La Openjobmetis entrerà quindi da “Cenerentola” – come dicono in America – ma anche con il classico ruolo da mina vagante, perché tutti avranno paura di incrociare le armi con la squadra di Caja. E di Claudio Coldebella, uno che proprio a Cremona (all’andata) aveva vissuto una serata pessima e difficile e che invece ha saputo ricostruire – con l’aiuto di tutta la società – una formazione che più ha perso pezzi (Waller, Hollis, Pelle e ora Wells), più è diventata feroce, pericolosa, affamata. E vincente.

OPENJOBMETIS VARESE – VANOLI CREMONA 89-79

(24-17, 47-40; 69-60)

VARESE: Larson 13 (1-2, 3-8), Avramovic 17 (5-7, 1-3), Okoye 22 (5-10, 3-9), Vene 16 (5-5, 2-5), Cain 7 (3-5); Natali (0-2 da 3), Tambone 8 (2-2, 1-6), Delas 1 (0-1), Ferrero 5 (0-1, 1-3), Dimsa. Ne: Bergamaschi, Seck. All. Caja.

CREMONA: Ruzzier, Johnson-Odom 23 (3-6, 4-9), Martin 12 (3-7, 1-4), Milbourne 10 (5-10, 0-1), Sims 9 (4-5); T. Diener 3 (1-2 da 3), Ricci 4 (0-2, 1-2), Portannese, Fontecchio (0-1, 0-4), D. Diener 18 (3-5, 4-7). Ne: Gazzotti. All. Sacchetti.

ARBITRI: Filippini, Weidmann, Morelli.

NOTE. Da 2: V 21-33, C 18-36. Da 3: V 11-36, C 11-29. Tl: V 14-22, C 10-19. Rimbalzi: V 45 (14 off., Cain 9), C 37 (9 off., Milbourne 8). Assist: V 21 (Larson 5), C 15 (T. Diener, D. Diener 5). Perse: V 8 (Larson 2), C 10 (D. Diener 3). Recuperate: V 4 (Avramovic 2), C 6 (Martin, T. Diener 2). Usc. 5 falli: Avramovic. F. tecnico: Caja (5’24”), D. Diener (34’33”). F. antisportivo: Fontecchio (27’03”). Spettatori: 4.870. Incasso: 68.152 euro.