Cambia la mobilità in Valceresio: parte il servizio navetta per la Arcisate Stabio

Importante novità per la mobilità della Valceresio, in particolare per i comuni dove non arriva la ferrovia Arcisate Stabio.

Da lunedì 11 giugno verrà attivata in forma sperimentale la nuova linea di TPL (Trasporto Pubblico Locale) su gomma per il collegamento della stazione di Gaggiolo con i comuni di Cantello, Viggiù, Saltrio e Clivio.

La linea garantirà la coincidenza con il servizio ferroviario alla stazione di Gaggiolo, per i treni in direzione Mendrisio e Varese che transitano dalla Stazione di Cantello – Gaggiolo e sarà al momento in aggiunta ai servizi di TPL già esistenti in Valceresio e fa seguito all’attivazione del prolungamento della linea C74-C75 (ASF Como) da Uggiate Trevano-Rodero-Gaggiolo Stazione e ritorno, che sarà attivo dal 9 giugno prossimo.

Il nuovo servizio navetta, abbinato all’ampliamento dei collegamenti con i paesi della provincia di Como, rappresenta un notevole passo in avanti per incentivare il trasporto pubblico, decongestionare il traffico veicolare e affrontare in modo incisivo il problema dei parcheggi.

Sabato 9 giugno alle 9.30, nello spazio adiacente l’ingresso della stazione Cantello-Gaggiolo, si terrà una conferenza stampa per fornire a tutti gli interessati alcune informazioni del nuovo servizio.

QUI la tabella degli orari e delle fermate