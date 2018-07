Si butta nel fiume per salvare figlia e nipote: 48enne muore annegato

(immagine di repertorio)

Soccorritori al lavoro dal primo pomeriggio a Turbigo, dove attorno alle 13 è stato lanciato l’allarme per un uomo di 48 anni caduto nel Ticino e scomparso nelle acque.

L’incidente è avvenuto non distante dal ponte sulla statale 341.

L’uomo, di cui al momento non sono state rese note le generalità, poco dopo le 14.30 è stato rinvenuto privo di vita.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il 48enne – di nazionalità filippina -si sarebbe gettato in acqua per soccorrere la figlia di 14 anni e la nipotina di 9 anni in difficoltà, ma è poi scomparso nel fiume.

Sul posto ci sono i Carabinieri di Legnano con la Polizia locale, i Vigili del fuoco del distaccamento Milano Messina con una squadra di sommozzatori, e si è alzato in volo anche l’elisoccorso decollato dalla base di Como a supporto dell’ambulanza.