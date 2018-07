Chiacchierata astronomica in Villa De Strens per conoscere gli asteroidi

Giovedì 19 luglio alle ore 21.00 presso il parco di Villa De Srens a Gazzada Schianno si terrà una serata dedicata all’astronomia condotta da Luca Buzzi, ricercatore dell’Osservatorio Astronomico Schiaparelli. La serata a ingresso gratuito è offerta e organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune di Gazzada Schianno.

Luca Buzzi lavora dal 2008 come divulgatore e ricercatore nell’ambito degli asteroidi vicini alla Terra. La conferenza spiegherà cosa sono, perchè possono o non possono rappresentare un potenziale pericolo per la Terra e le attuali conoscenze in ambito di prevenzione e protezione.

Al termine della chiacchierata, se il meteo lo consentirà, con i telescopi forniti dall’Osservatorio Astronomico Schiaparelli, osserveremo i pianeti e le costellazioni visibili in questo periodo.

La serata è pensata per essere adatta anche ad un pubblico non esperto e ai bambini. L’incontro è garantito anche in caso di maltempo.