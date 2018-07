Contaposti in tilt: sempre 79 posteggi “liberi” in piazza Saragat

Non c’è pace per il parcheggio di piazza Saragat, principale punto di riferimento per la sosta per chi deve recarsi all’ospedale di piazzale Borella. Negli ultimi giorni, come già successo in passato, è andato ko il contaposti.

L’automatizzazione dell’area di sosta, ottenuta con telecamere, sbarre e recinzioni, è stata realizzata con un cantiere durato oltre un anno dall’Amministrazione comunale proprio per poter utilizzare il sistema di infomobilità che alle porte della città comunica, con cartelloni luminosi, la disponibilità di stalli liberi.

Negli ultimi giorni in piazza Saragat erano sempre 79, anche quando di notte l’area era vuota (i posti sono oltre 100) anche se le vetture entravano ed uscivano.

La Saronno Servizi ha provveduto ad riavviare il dispositivo e la speranza è che il problema possa considerarsi risolto.