Ecco come sarà il nuovo Palaginnastica di Busto

Entra nel vivo la progettazione del Palaginnastica. Con il via libera della giunta di qualche giorno fa si fanno passi avanti nella progettazione della nuova struttura che sorgerà di fianco all’ormai defunto Palaghiaccio, in quello che dovrebbe essere ribattezzato Parco dello Sport di Busto Arsizio.

Il progetto della struttura che si affaccerà sul viale Stelvio prevede al suo interno due palestre principali, una più piccola destinata agli allenamenti e una di dimensioni ben maggiori -oltre 1.300 metri quadri- che potrà contare anche su gradinate in grado di ospitare 570 persone. Complessivamente la costruzione costerà più di 3 milioni di euro: 2 milioni arrivano dalla Provincia e sono i vecchi fondi per la sistemazione del palaghiaccio, mentre il resto sarà finanziato direttamente dal Comune con avanzi di amministrazione.

Ora si entrerà nella fase finale della progettazione che quindi da un lato va ad archiviare definitivamente l’idea di costruire un palazzetto sopra il parcheggio di via Alberto da Giussano e dall’altro andrà a sistemare quell’area abbandonata da anni. Stiamo comunque parlando di una struttura che verrà costruita da zero, di fianco al Palaghiaccio. Per quel gigante di cemento e legno che torreggia lungo il Sempione il futuro ha in serbo un nome diverso: PalaOutdoor. Nell’ultima versione dei progetti per l’area si parla infatti di una sua riconversione in “una struttura polivalente destinata ad accogliere di volta in volta differenti attività sportive”. Questo PalaOutdoor non avrà pareti laterali chiuse e si affaccerà su una piazza per gli eventi che lo collegherà direttamente anche al Palaginnastica. Una volta completato il Parco dello Sport dovrebbe assomigliare a questa planimetria