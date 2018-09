Auto in fiamme dietro al PalaYamamay

Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, giovedì, dietro al PalaYamamay in via Ottorino Maderna a Busto Arsizio, per un’auto in fiamme.

Ancora da accertare le cause dell’incendio ma, dai primi rilievi, sembra che l’auto sia di un cittadino di Lonate Pozzolo e forse era stata rubata. (foto di repertorio)

I Vigili del Fuoco l’hanno messa in sicurezza per poi accertare le cause dell’incendio (che non si esclude possano essere dolose) mentre la Polizia Locale sta cercando di ricostruire come la vettura sia arrivata in quel luogo.