Bando per l’assegnazione di 5 Borse di Studio NAU!

NAU!, nell’ambito delle iniziative e dei programmi a sostegno della formazione e dell’orientamento professionale, dello sviluppo del capitale umano e della promozione dell’occupazione, istituisce l’assegnazione di cinque borse di studio a copertura totale dei costi di partecipazione al Corso Biennale 2018-2020 abilitante alla professione di Ottico presso l’istituto Benigno Zaccagnini sede di Milano.

Destinatari

Possono presentare domanda di ammissione tutti i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

status di inoccupato o disoccupato;

titolo di studio di scuola superiore.

Sono esclusi coloro che hanno parenti fino al terzo grado operanti nel settore ottico.

Caratteristiche delle Borse di Studio

Le Borse di Studio prevedono la copertura dell’intera quota di partecipazione al Corso Biennale 2018-2020 Abilitante alla Professione di Ottico che sarà versata da NAU!SpA direttamente all’Istituto Benigno Zaccagnini.

Sono, inoltre, previsti per i destinatari delle borse di studio stage di formazione ed accesso privilegiato ad altre iniziative professionali presso NAU! SpA, nonché la possibilità concreta di opportunità occupazionali.

Modalità di assegnazione della Borsa di studio

Il conferimento della Borsa di Studio è subordinato alla valutazione della Commissione composta da membri dell’azienda NAU! SpA.

Le selezioni si baseranno sulla valutazione dei colloqui individuali motivazionali, dei candidati che avranno superato la preselezione, e sui criteri oggettivi legati alla situazione economica del nucleo familiare attestata dall’ISEE e ai titoli di studio e la votazione conseguita.

In caso di non individuazione di candidati idonei le borse non saranno assegnate.

Domande

Le richieste di partecipazione alla selezione per l’assegnazione delle borse di studio dovranno essere inviate, entro e non oltre il 27 settembre 2018, a NAU! SpA Risorse Umane all’indirizzo email lavoro@nau.it

Le richieste dovranno contenere:

certificazione dello stato di disoccupazione/inoccupazione (Dichiarazione di Immediata Disponibilità);

documenti che attestino il titolo di studio posseduto (o, in alternativa, la Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000);

una foto formato tessera;

dichiarazione di non avere parenti fino al terzo grado operanti nel settore ottico;

Attestazione ISEE.

Le richieste dovranno essere accompagnate da una lettera motivazionale.

Per informazioni

NAU! SpA, Risorse Umane, via S. e P. Mazzucchelli n. 7, Castiglione Olona (VA), tel. 0331.861233

Trattamento dati

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa europea vigente. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità illustrate nel presente bando.