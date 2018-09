Camion contro un’Ape Car, incidente a Lonate Pozzolo

Incidente a Lonate Pozzolo tra un camion e un’Ape Car in via Col di Lana, intorno alle 11.15 di venerdì 28 settembre.

Il motocarro, guidato da un anziano, è uscito da una stradina che si infila nel bosco: inevitabile lo scontro con il camion, proveniente dal centro di Lonate, che ha provato a frenare ma non è riuscito ad evitare l’impatto.

L’Ape Car si è rovesciato ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per rimetterlo in carreggiata ed estrarre l’uomo, soccorso dai sanitari e trasportato in ospedale a Legnano. Sul posto anche la Polizia Locale di Lonate Pozzolo per regolare il traffico e fare le rilevazioni del caso.