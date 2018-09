Il colore dell’essere bambini nelle opere di Michela De Carli

La Chiesa Santi Cosma e Damiano accoglie da venerdì 14 settembre le opere di Michela De Carli nell’esposizione organizzata dalla Pro Loco di Gazzada Schianno e dalla Parrocchia.

«Essere bambini, lo si ricorda, lo si rimpiange, ma lo si può ancora rivivere, rileggere, rivedere – Spiega la curatrice Lara Treppiede – Michela ci ha provato, ne ha avuto ripetuta occasione, lo ha reinterpretato. Prima di sette figli, sei infanzie rivissute negli anni di formazione, hanno più volte rinvigorito i suoi sentimenti e ricordi. Forse anche questo è stato uno strumento sensibile di crescita che ha portato alla scelta di raccontarsi attraverso l’arte. I primi soggetti sono i volti cari, quelli in cui riflettersi e poter riflettere di sé. Sulle note di Faber e dell’eterno studente, nelle pagine dell’arte e della letteratura, prendono colore le emozioni della giovane. Ne scaturiscono grafiche e dipinti, schizzi e disegni di buona maestria. Ma lo sguardo ora inizia a rivolgersi lontano e i volti perdono familiarità per perdere personalità e divenire gli altri. L’umanità e la contemporaneità in grado di distruggerla, toccano l’interesse di Michela, a cui rivolgo il personale augurio che la sensibilità e la voglia di essere viva rimangano sempre».

Michela De Carli nasce il 3 maggio 1998 a Varese. Primogenita di sette figli, vive fino ai diciassette anni a Schianno, luogo fondamentale nella sua crescita e formazione personale. Fin da piccola coltiva una grande passione per il disegno e decide quindi di frequentare il Liceo Artistico A. Frattini che diventa ben presto la sua seconda casa. Qui ha infatti modo di conoscere, apprezzare e comprendere il complesso mondo dell’arte grazie soprattutto all’aiuto di compagni e professori. Nel frattempo incontra lo stampatore d’arte Roberto Giudici, grazie al quale si avvicina alle tecniche dell’incisione, della grafica e della stampa d’arte e con lui sceglie di proseguire il suo percorso artistico partecipando a un tirocinio tramite la Fondazione Cologni di Milano. Nello stesso anno, in contemporanea con il tirocinio, si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Brera dove frequenta il corso di pittura.

Michela De Carli

Chiesa Santi Cosma e Damiano, Gazzada Schianno

Inaugurazione: 14 settembre ore 21.30

Orario: sabato 15 settembre 16 – 22 domenica 16 settembre 10–13 e 16 – 22

Ingresso libero