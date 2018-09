Cominciano scuole e inserimenti e Acsm Agam “regala” un permesso di 3 ore per accompagnarli

Per agevolare le mamme e i papà che lavorano, la nuova multiutility Acsm Agam – in cui si è fusa Aspem – ha previsto per tutti i dipendenti del Gruppo con figli in età scolastica la possibilità di usufruire di un permesso retribuito fino a 3 ore per ogni singolo bambino che frequenta l’asilo nido, la scuola d’infanzia/materna e la scuola primaria, in occasione dell’inizio dell’anno scolastico.

Il nuovo Gruppo sorto dall’integrazione delle utilities di cinque province del nord Lombardia conta poco meno di 900 dipendenti e, oltre che in Veneto, è presente a Monza, Lecco, Sondrio, Como, Varese.