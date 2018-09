Comunità Pastorale di Sant’Eusebio, l’anno oratoriale parte con Alberto Pellai

Una serie di iniziative per iniziare col piede giusto l’anno oratoriale 2018/2019.

La Comunità Pastorale di Sant’Eusebio Organizza “Via Così”, che parte giovedì 27 settembre alle 20.45 a Casciago con la proiezione del film “Maria Maddalena”. Spazio alla messa venerdì 28 settembre alle 9 a Sant’Eusebio, con la serata dedicata ai chierichetti alle 19.30 a Casciago.

Sabato 29 settembre dalle 15 alle 17 le confessioni nelle parrocchie e alle 21 a Casciago momento teatrale con “Il settimo si riposò”, per la regia di Mario Stefanoni. Domenica 30 settembre messa per tutti alle 11 a Casciago (le messe delle 10 e delle 11.15 sono sospese, mentre sono confermate le messe delle 7.30 a Luvinate, delle 9 e delle 11 a Casciago, delle 18 a Barasso). Alle 15 in oratorio a Casciago inizio della catechesi con Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva (sono invitati i ragazzi e i genitori delle classi 2^, 3^, 4^ e 5^ elementare e 1^ media, l’incontro è aperto a tutti), con a seguire indicazioni sul catechismo. Alle 16.30 merenda a sorpresa e alle 19.30 cena in oratorio (portare 5 euro e un dolce da condividere, con conferma agli educatori o in segreteria) per preadolescenti, adolescenti, 18/19enni e giovani; a seguire foto della gita in montagna a Champorcher e testimonianza del pellegrinaggio in Terra Santa.

Festa della comunità 30 settembre 2018