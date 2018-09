Convegno sull’oncologia, in memoria della ricercatrice Tosi

Giovedì 27 settembre 2018 alle ore 9,30 nell’Aula Magna del Collegio C. Cattaneo (via Dunant 9), a Varese, è in programma la Seconda Giornata Scientifica dedicata alla memoria della ricercatrice Giovanna Tosi, docente dell’Università degli Studi dell’Insubria scomparsa prematuramente nel luglio 2016. La Giornata Scientifica avrà come tema: “Recenti Acquisizioni nel campo dell’Oncologia e delle Malattie Infettive”.

Alla conferenza interverranno scienziati italiani di fama internazionale provenienti da centri Universitari e di Ricerca Pubblica italiani: oltre che dall’Università degli Studi dell’Insubria, dall’Università di Verona; Istituto Nazionale Tumori di Napoli; Università di Padova; Università Humanitas, Milano; Università Vita-Salute San Raffaele, Milano; Ospedale San Raffaele, Milano; Università di Roma La Sapienza.

«Quest’anno particolare attenzione è stata data a temi di patologie infettive di attualità come quelli che intervengono nei pazienti sottoposti a trapianto, alle infezioni da HIV e da virus dell’influenza, nonché ai virus umani oncogeni come il virus della leucemia T designato HTLV-1» spiega il professor Roberto Accolla, direttore del Laboratorio di Patologia Generale e Immunologia “Giovanna Tosi” dell’Università degli Studi dell’Insubria. In questo ambito sarà assegnato un riconoscimento dell’Associazione Giovanna Tosi per la Lotta contro i Tumori al Prof. Umberto Bertazzoni dell’Università di Verona per i suoi contributi fondamentali nel chiarire i meccanismi molecolari attraverso cui il virus HTLV infetta e si propaga nell’organismo. Inoltre, sarà premiata, sempre dall’Associazione Giovanna Tosi per la Lotta contro i Tumori, la Dott.ssa Martina Molgora dell’Università Humanitas di Milano, quale giovane scienziata italiana per il miglior lavoro scientifico pubblicato lo scorso anno su riviste internazionali sui temi dell’ImmunoOncologia.

«Il secondo tema di interesse svolto alla Conferenza in una sorta di “fil rouge” con i patogeni che provocano tumori, riguarderà in particolare le leucemie mieloproliferative e linfoproliferative sia sotto l’aspetto di ricerca di base che clinica – continua il professor Accolla -. La conferenza si concluderà con un intervento di particolare attualità ed importanza che riguarda le strategie di sviluppo di nuovi vaccini contro i tumori».

L’ingresso è libero per tutti gli interessati.